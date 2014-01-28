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عميد الدبلوماسيين العرب: إجلاء بعثة مصر من ليبيا سحابة صيف تنتهى قريبا

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عميد الدبلوماسيين العرب: إجلاء بعثة مصر من ليبيا سحابة صيف تنتهى قريبا عميد الدبلوماسيين العرب: إجلاء بعثة مصر من ليبيا سحابة صيف تنتهى قريبا

التقى رئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى نورى أبو سهمين مع سفراء الدول العربية لدى ليبيا، برئاسة سفير سلطنة عمان د. قاسم الصالحى عميد السلك الدبلوماسى العربى لدى ليبيا.

وقال عميد السلك الدبلوماسى العربى لدى ليبيا الدكتور قاسم بن محمد بن سالم الصالحى، فى تصريح اليوم، الثلاثاء، إن أبو سهمين أشاد بقوة العلاقات المصرية الليبية على مدار مئات السنين، وإن ليبيا تعتز بعلاقاتها مع الشقيقة ، ولن يستطيع أحد تعكير صفوة العلاقة الطيبة بين البلدين. وأضاف أن أبو سهمين حرص خلال اللقاء، على تأكيد متانة علاقات بلاده مع دول الجوار، وكافة الدول العربية الشقيقة وأواصر الإخوة والصداقة بينهم.

وتابع السفير قائلا: إن لقاء سفراء الدول العربية لدى ليبيا مع أبو سهمين، كان وديا وأخويا، منوها بأن الهدف من اللقاء كان الاستماع إلى رئيس المؤتمر الوطنى الليبى حول الوضع الأمنى الليبى، موضحا أن السفراء العرب طالبوا من أبو سهمين، زيادة قوة التأمين على السفارات العربية وحماية الجاليات، حرصا على العلاقات الوطيدة بين الشقيقة ليبيا وكافة الدول العربية.

وأضاف الصالحى أن ما حدث من إجلاء البعثة المصرية فى ليبيا بعد اختطاف الدبلوماسيين، ما هى إلا سحابة صيف ستنتهى قريبا، وتعود البعثة المصرية إلى ليبيا مرة أخرى لتواصل توطيد العلاقات مع شقيقتها ليبيا.

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