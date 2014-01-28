أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وثائق سنودن تكشف عن تجسس البريطانيين على مواقع التواصل الاجتماعي

Google+ Print
وثائق سنودن تكشف عن تجسس البريطانيين على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق سنودن تكشف عن تجسس البريطانيين على مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت وثائق وكالة الأمن القومي الامريكية والتي استولى عليها المتعاقد السابق مع وكالة الاستخبارات الامريكية (السي اي ايه) ادوار سنودن ان البريطانية تستطيع مراقبة الكابلات التي تحمل المعلومات عبر الانترنت وتتجسس على ما يفعله الافراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل موقع اليوتيوب بدون معرفة او موافقة المستخدمين والشركات صاحبة تلك المواقع.

واضافت الوثائق التي حصلت عليها شبكة ان بي سي الامريكية ان الاجهزة الاستخبارية البريطانية عرضت للاجهزة الامريكية برنامجا ارشاديا عام 2012 يقوم بمراقبة موقع اليوتيوب وجمع معلومات من مليارات الفيديوهات التي تعرض يوميا على الموقع وكذلك معلومات عن اصحابها لتحليلها. ويستطيع هذا البرنامج مراقبة مواقع مثل الفيس بوك وتويتر. وقال المتحدثون باسم شركات جوجل والفيس بوك انهم لم يكونوا على علم بقيام حكومات بمراقبة تلك المعلومات كما لم تحصل الحكومات على موافقة منهم. وقالت شبكة ان بي سي نقلا عن مصدر مطلع ان وكالة الامن القومي الامريكية قامت بالفعل بتحليل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي مثل الاجهزة البريطانية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة