أولهم عامر وآخرهم السيسى..9عسكريين يحصلون على رتبة مشير.. ملف تفاعلى

تعد رتبة المشير أسمى وأعلى رتبة عسكرية فى القوات المسلحة، ولا يصل إليها إلا القائد العام للقوات المسلحة، ولا يسمح أن يكون هناك أكثر من مشير واحد فى الخدمة فى نفس الجيش، هذا ما عليه الحال عادة فى الدول العربية التى تعرف هذه الرتبة، ويجوز أن يحملها أكثر من شخص فى الخدمة فى دول أخرى.

وحصل 9 شخصيات عسكرية مصرية على رتبة المشير على مر تاريخ مصر منذ قيام ثورة يوليو 1952 وحتى اليوم، بدأت بـ"عبد الحكيم عامر"، ووصلت إلى عبد الفتاح السيسى، المشير التاسع فى تاريخ (جمهورية مصر العربية).

ورصد "كايرو دار" فى ملف تفاعلى الشخصيات التى حصلت على رتبة مشير فى تاريخ مصر.

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