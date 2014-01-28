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البدرى فرغلى: الاحتجاج بالشارع أشرف من تخفيض معاش 150 ألف أسرة

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البدرى فرغلى: الاحتجاج بالشارع أشرف من تخفيض معاش 150 ألف أسرة البدرى فرغلى: الاحتجاج بالشارع أشرف من تخفيض معاش 150 ألف أسرة

قال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إنه تقدم باستقالته من مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية الأحد الماضى، إلى الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، احتجاجا على إلغاء العمل بالمادة 19 من قانون 135، وحرمان الكثير من الأسر من الاستفادة بمميزات المعاش المبكر، وانخفاض الحد الأدنى للمعاش إلى 60 و70 جنيها، رغم ارتفاع تكليف المعيشة وأسعار السلع.

وأكد فرغلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، وجود عناصر شريفة بمجلس إدارة هيئة التأمينات، لافتا إلى أنه من الغريب أن الوزير، أتى بأحد المعادين للقوات المسلحة، وهو عضو الآن فى مجلس الإدارة، مضيفا أن البرعى يعمل على تبديل أموال التأمينات، ويعمل على تمكين العديد من الشخصيات التى من المفترض ألا يكون لها وجود، مشيرا إلى أنه من الشرف أن يكون فى الشارع، مشددا على الجماهير قامت بثورتين على رئيسين لإنقاذ الملايين، مؤكدا أنه "لن نكون خائنين ولن نفعل مثل البرادعى ونهرب من الموقف".

وأضاف رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن أصحاب المعاشات بصدد تنظيم وقفات احتجاجية اعتبارا من يوم 29 من شهر يناير الجارى؛ احتجاجا على تدنى الأوضاع وانخفاض الحد الأدنى للمعاشات إلى 60 و70 جنيها، فى الوقت الذى ارتفعت فيه السلع والخدمات إلى أكثر من 100%، وأنه حال عدم حل الأزمة سيتم التصعيد بالإضراب عن الطعام.

وتساءل "فرغلى"، كيف لشخص يتقاضى معاشا لا يتجاوز 70 جنيها شهريا، أن يستطيع الإنفاق على أسرته، لافتا إلى ضرورة تدخل رئيس الجمهورية لإعادة حقوق أكثر من 150 ألف أسرة بعد انخفاض معاشهم.

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