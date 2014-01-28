سامبدوريا يمد عقد استعارة المهاجم الأرجنتيني ماكسي لوبيز

روما، (إفي): كشفت وسائل الإعلام أن سامبدوريا الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، توصل اليوم لاتفاق لبقاء المهاجم الأرجنتيني ماكسي لوبيز في صفوفه معارا لنهاية الموسم.

وحسب المصادر، فإن سامبدوريا، الذي لعب ماكسي لوبيز في صفوفه أيضا الموسم الماضي على سبيل الإعارة، سيحتفط بحق شراءه نهائيا مقابل 5 ملايين يورو سيدفعها لكاتانيا، المالك الحالي لحقوق اللاعب.

ويعد مدرب سامبدوريا، الصربي سينيسا ميهايلوفيتش أبرز المؤيدين لشراء اللاعب، الذي سبق ودربه من قبل في موسم 2009-2010 بفريق كاتانيا.

كان ماكسي لوبيز (29 عاما) قد بدأ رحلته الاحترافية مع كرة القدم في ريفر بليت الأرجنتيني، ليرحل بعدها إلى أوروبا في 2005 منتقلا لبرشلونة، الذي فشل في التألق معه.

وأعير ماكسي لوبيز من برشلونة في 2006 لريال مايوركا، قبل أن يشد الرحال لنادي اف سي موسكو، الذي أعاره لاحقا في موسم 2007-2008 لجريميو البرازيلي.

وبعد ذلك في موسم 2010-2011 بدأ لوبيز مغامرته بالأراضي الإيطالية مع كاتانيا، الذي سجل معه حتى الآن 23 هدفا في 78 مباراة.

وخلال مرحلته كلاعب مع كاتانيا، أعير ماكسي لوبيز مرتين، الأولى إلى ميلان في 2011 والثانية لسامبدوريا الموسم الماضي، الفريق الذي يعود إليه الأرجنتيني من جديد في فترة اعارة ثانية.