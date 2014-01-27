أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الحماية المدنية بالشرقية تدفع ب 10 سيارات للسيطرة على حريق بمصنع بالعاشر‎ من رمضان

Google+ Print
الحماية المدنية بالشرقية تدفع ب 10 سيارات للسيطرة على حريق بمصنع بالعاشر‎ من رمضان الحماية المدنية بالشرقية تدفع ب 10 سيارات للسيطرة على حريق بمصنع بالعاشر‎ من رمضان

دفعت منذ قليل قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان بـ 10 سيارات اطفاء فى محاولة للسيطرة على حريق نشب بمصنع ” كان ” لصناعة البيرسول والكيماويات بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان .
> حيث تلقى اللواء سامح الكيلانى، مدير امن الشرقية إخطاراً من العقيد ابراهيم سليمان رئيس فرع البحث بالعاشر من رمضان  بالواقعة ،وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا