الحماية المدنية بالشرقية تدفع ب 10 سيارات للسيطرة على حريق بمصنع بالعاشر‎ من رمضان

دفعت منذ قليل قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان بـ 10 سيارات اطفاء فى محاولة للسيطرة على حريق نشب بمصنع ” كان ” لصناعة البيرسول والكيماويات بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان .

> حيث تلقى اللواء سامح الكيلانى، مدير امن الشرقية إخطاراً من العقيد ابراهيم سليمان رئيس فرع البحث بالعاشر من رمضان بالواقعة ،وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة .