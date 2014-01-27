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فرانس برس: الجيش يخاطر بتفويض السيسي للرئاسة

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فرانس برس: الجيش يخاطر بتفويض السيسي للرئاسة فرانس برس: الجيش يخاطر بتفويض السيسي للرئاسة

المشير عبد الفتاح السيسى – ارشيفية

علقت وكالة “فرانس برس”، على خطاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي فوض فيه المشير “عبدالفتاح ”، للترشح للرئاسة، بأن الجيش أعطى الضوء الأخضر، وأعلن عودة رجل ذى خلفية عسكرية إلى كرسي الحكم.

وأشارت الوكالة، مساء اليوم الإثنين، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، ستصبح التحدي الأول الذي يواجه “السيسي” في حملته الانتخابية، وبعد فوزه المحتمل بالرئاسة، خاصة في ظل شعبيته الساحقة من بين الفئات المختلفة للمصريين.

ورأت الوكالة أن “السيسي” هو الخيار الأفضل لإنهاء 3 سنوات من عدم الاستقرار عقب انتفاضة يناير 2011، لكنه سيواجه المزيد من العصيان والتمرد المسلح في شبه جزيرة سيناء، وهو الخطر الذي بات واضحا بعد أن استطاعت جماعة إرهابية استهداف طائرة عسكرية في حادث هو الأول من نوعه.

وأفاد مسئول عسكري في تصريحات خاصه للوكالة، بأن “السيسي” بدأ بالفعل في دراسة ووضع برنامجه الانتخابي، لافتا إلى أن المشير يريد أن يوحد الشعب ويستعيد الأمن ومكانة الدولية.

ورأت الوكالة أن الخطر الحقيقي هو فشل “السيسي” في إدارة البلاد وحل الأزمات السياسية والاقتصادية، بما سيعني المخاطرة بشعبية الجيش بين جموع المصريين الذين وضعوا ثقتهم فيه للخروج من الأزمة.

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