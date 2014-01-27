المتحدث الرئاسي:منصور يتخذ إجراءات من أجل الانتقال السلمي نحو الديمقراطية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي بأن الرئيس عدلي منصور يواصل إتخاذ إجراءات ثابتة لصالح الانتقال السلمي بمصر نحو الديمقراطية دون أن تثنيه عن ذلك الاعتداءات الارهابية التى وقعت نهاية الاسبوع الماضي.

> واوضح المتحدث مساء اليوم الإثنين أن الرئيس منصور أعلن أمس ، وبعد مشاورات وإستماع الآراء قطاعات واسعة من المجتمع المصري ، أن الانتخابات الرئاسية ستسبق الانتخابات البرلمانية كثاني خطوة رئيسة ضمن خريطة المستقبل ، باعثا بذلك رسالة قوية للمصريين وللمجتمع الدولي مفادها بأنه لا شئ سيحيد بالبلاد عن مسارها نحو تحقيق مستقبل أفضل ومستقر لكافة مواطنيها.

> وأضاف المتحدث أن الرئيس منصور، بدعوته إلي سرعة مراجعة حالات الأشخاص المحتجزين، كان واضحا فى التأكيد على أن الحقوق الفردية للمواطنين سيظل لها الأولوية القصوى حتي فى الوقت الذي تتعرض فيه البلاد إلى هجمات من جانب عناصر إرهابية ، تسعي دون جدوى لزعزعة استقرار المجتمع المصري.

أ ش أ