صينية الموزات والبطاطس

المقادير:

-ملعقة كبيرة من البهارات المشكّلة

-ملعقتان صغيرتان من الملح

-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

-ملعقة صغيرة من بهار "البابريكا"

-ملعقة كبيرة من "الأوريغانو" المجفّف

-ملعقة كبيرة من الريحان (الحبق) المجفّف

-ملعقة صغيرة من القرفة

-6 حبّات كبيرة من البطاطس المقطّعة إلى شرائح

-4 قطع من لحم الموزات الغنم

-ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

-حبتان كبيرتان من البصل المفروم

-4 فصوص من الثوم المقطّع إلى شرائح

-4 حبّات كبيرة من البندورة المقشّرة والمفرومة

-كوبان من الماء

طريقة التحضير:

1-يثبت الرف الشبكي الأوسط في الفرن، الذي يسخّن على حرارة 180 درجة مئوية.ويحضّر طبق فرن مناسب، للتقديم.

2 -يضاف كلّ من البهارات المشكّلة والملح والفلفل الأسود و"البابريكا" و"الأوريغانو" والقرفة في طبق، مع التقليب لتختلط، ثم تقسم إلى نصفين.

3- توضع البطاطس، في طبق الفرن، وتنثر نصف كميّة البهارات عليها.

4- تنثر الكميّة الباقية من البهارات، على اللحم الموزات.

5- يسخّن الزيت في مقلاة، تشوّح الموزات على جوانبها لتصبح بنيّة. ثم، توضع فوق البطاطس، في طبق الفرن.

6- يوضع، في المقلاة عينها، البصل والثوم، ويشوّحان ليذبلا قليلاً.ثم، تضاف البندورة ويسكب الماء.ويوزّع هذا الخليط فوق اللحم الموزات.ويغلّف طبق الفرن، بورق "الألومينيوم".

7 -يطهى الطبق في الفرن لساعة ونصف الساعة.ثم، يبعد "الألومينيوم"، قبل إخراج الطبق ببضع دقائق، وذلك ليتحمّر قليلاً.ويقدّم ساخناً.

(مدّة الطهي90 دقيقة).

(عدد الأشخاص 4).

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