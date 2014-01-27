أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غرفة الصناعات الهندسية تجمع المقترحات للمشاركة ببرنامج التحديات الوطنية

Google+ Print
غرفة الصناعات الهندسية تجمع المقترحات للمشاركة ببرنامج التحديات الوطنية غرفة الصناعات الهندسية تجمع المقترحات للمشاركة ببرنامج التحديات الوطنية

أرسلت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية FEI، برئاسة المهندس حمدى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الغرفة خطاباً، اليوم الاثنين، لأعضاء الغرفة، لمعرفة مقترحاتهم فيما يتعلق بالاشتراك فى "برنامج التحديات الوطنية"، وطرح الحلول للمشاكل التى يتعرض لها رجال الأعمال فى القطاع الصناعى والإنتاجى.

وأشار الدكتور عمرو هلال، رئيس لجنة المعارض بالغرفة، إلى أنه يأتى ذلك بعد أن ورد للجنة المعارض بالغرفة خطاب من "صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية" بشأن دعوة الشركات الصناعية للاشتراك فى "برنامج التحديات الوطنية وأستاذ لكل مصنع".

وقال الدكتور عمرو فاروق عبد الخالق، مسئول مشروعات الزراعة والغذاء، والمشرف على برنامجى التحديات الوطنية، وأستاذ لكل مصنع بصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، إن برنامج التحديات القومية يقوم على فكرة تلقى المقترحات المطلوبة للحل من الجهات الصناعية والحكومية، ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها، وطرحها على المجتمع العلمي، للتقدم بمقترح عن كيفية الوصول لحل لتلك المشكلات فى أقصر فترة، وبشكل اقتصادى وتطبيقى.

وأضاف أن البرنامج يتلقى باستمرار المزيد من المقترحات من رجال الأعمال، والحلول بشأن التحديات، لحل أى مشاكل تكنولوجية يرون ضرورة طرحها على المجتمع العلمى فى للإعلان عنها، مؤكدا أن الهدف من هذا الإعلان هو أن يقترب البحث العلمى بشكل أكبر من المساهمة فى حل مشاكل المجتمع، وأن تشعر الجهات غير البحثية بأن للبحث العلمى فى مصر جهوداً يمكن أن تساعده على حل مشاكله بنسبة أو بأخرى، وأن يشعر المجتمع بذلك، ويستمر التقديم للبرنامج حتى 20 فبراير المقبل.

لمزيد من التقارير..
>وزير التضامن: تشكيل لجنة لاسترداد أموال التأمينات من وزارة المالية

مصدر أمنى: خبراء المفرقعات يمشطون أكاديمية الشرطة ليلة محاكمة مرسى

بيلاروسيا تنصح رعاياها فى مصر بعدم الخروج من المنتجعات السياحية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط