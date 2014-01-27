غرفة الصناعات الهندسية تجمع المقترحات للمشاركة ببرنامج التحديات الوطنية

أرسلت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية FEI، برئاسة المهندس حمدى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الغرفة خطاباً، اليوم الاثنين، لأعضاء الغرفة، لمعرفة مقترحاتهم فيما يتعلق بالاشتراك فى "برنامج التحديات الوطنية"، وطرح الحلول للمشاكل التى يتعرض لها رجال الأعمال فى القطاع الصناعى والإنتاجى.

وأشار الدكتور عمرو هلال، رئيس لجنة المعارض بالغرفة، إلى أنه يأتى ذلك بعد أن ورد للجنة المعارض بالغرفة خطاب من "صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية" بشأن دعوة الشركات الصناعية للاشتراك فى "برنامج التحديات الوطنية وأستاذ لكل مصنع".

وقال الدكتور عمرو فاروق عبد الخالق، مسئول مشروعات الزراعة والغذاء، والمشرف على برنامجى التحديات الوطنية، وأستاذ لكل مصنع بصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، إن برنامج التحديات القومية يقوم على فكرة تلقى المقترحات المطلوبة للحل من الجهات الصناعية والحكومية، ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها، وطرحها على المجتمع العلمي، للتقدم بمقترح عن كيفية الوصول لحل لتلك المشكلات فى أقصر فترة، وبشكل اقتصادى وتطبيقى.

وأضاف أن البرنامج يتلقى باستمرار المزيد من المقترحات من رجال الأعمال، والحلول بشأن التحديات، لحل أى مشاكل تكنولوجية يرون ضرورة طرحها على المجتمع العلمى فى مصر للإعلان عنها، مؤكدا أن الهدف من هذا الإعلان هو أن يقترب البحث العلمى بشكل أكبر من المساهمة فى حل مشاكل المجتمع، وأن تشعر الجهات غير البحثية بأن للبحث العلمى فى مصر جهوداً يمكن أن تساعده على حل مشاكله بنسبة أو بأخرى، وأن يشعر المجتمع بذلك، ويستمر التقديم للبرنامج حتى 20 فبراير المقبل.

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