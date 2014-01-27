عضو بالحرية والعدالة بقنا يقدم استقالته في محضر رسمي أحتجاجا على سياسات الإخوان‎

تقدم صابر محمد عبدالشافى ، موظف بالتربية والتعليم بنجع حمادى ، بإستقالته من حزب الحرية والعدالة فى محضر رسمى والذى حمل رقم 513 احتجاجاً على سياسات جماعة الإخوان المسلمين.

> وقال فى المحضرأنه تقدم بالأستقالة أحتجاجا لما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين من سياسات ، وأعمال تخريبية ، خاصة فى الفترة الأخيرة فى مصر وان افعالهم التخريبية عكس ما يقولون.