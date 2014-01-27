أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

عضو بالحرية والعدالة بقنا يقدم استقالته في محضر رسمي أحتجاجا على سياسات الإخوان‎

Google+ Print
عضو بالحرية والعدالة بقنا يقدم استقالته في محضر رسمي أحتجاجا على سياسات الإخوان‎ عضو بالحرية والعدالة بقنا يقدم استقالته في محضر رسمي أحتجاجا على سياسات الإخوان‎

تقدم صابر محمد عبدالشافى ، موظف بالتربية والتعليم بنجع حمادى ، بإستقالته من حزب الحرية والعدالة فى محضر رسمى والذى حمل رقم 513 احتجاجاً على سياسات جماعة الإخوان المسلمين.
> وقال فى المحضرأنه تقدم بالأستقالة أحتجاجا لما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين من سياسات ، وأعمال تخريبية ، خاصة فى الفترة الأخيرة فى وان افعالهم التخريبية عكس ما يقولون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط