عودة الطبيبة المختطفة نادية الأنصارى بعد دفع فدية 3 مليون جنيه لإطلاق سراحها

عادت الدكتورة نادية الأنصارى, أستاذ الباطنة وعالمة أمراض الكبد بطب عين شمس، إلى بيتها أول أمس، وذلك بعد دفع فدية 3 مليون جنيه لخاطفيها.

وكانت الدكتورة نادية الأنصارى قد تم اختطافها يوم الأحد الـ12 من يناير الجارى أثناء عودتها من العيادة بحى العليا بمنطقة العبور، وتم دفع الفدية بعد 14 يوماً من تلقى نجلها تهديدات من الخاطفين، إذ طلبوا منه فى البداية فدية 10 ملايين جنيه ومع المباحثات مع الخاطفين وصلت الفدية لـ3 ملايين جنيه.

ورجح الدكتور محمود الأنصارى , مدرس بكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ونجل الدكتورة نادية الأنصارى فى تصريحات لـ “أونا” إلى احتمالية أن يكون الدافع وراء اختطاف والدته له علاقة بمجال تخصصها وعملها، حيث أوضح أن الخاطفين قالوا لوالدته الدكتورة نادية الأنصارى فى اليوم الثالث من إختطافها ” مع إحترامنا للى بتعمليه يادكتورة من خير وعلاج للناس، بس لازم تهدى شوية وبلاش غلط فى شركات الأدوية”.