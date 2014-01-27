حبس 3 من أعضاء “تمرد الفيوم” عاما لاقتحامهم مبني المحافظة

قضت محكمة جنح بندر الفيوم، بالحبس سنة مع الشغل على 3 من مسئولى حركة تمرد بالفيوم، لاقتحامهم مبنى محافظة الفيوم اعتراضا منهم على تعيين المحافظ السابقا الاخوانى “جابر عبد السلام ” .

والثلاثة هم شعبان مصطفى جاد الرب منسق حركة تمرد بالمحافظة، ومحمد ياسين مسئول العمل الجماهيرى، وأحمد عبد التواب المسئول الإعلامى للحركة .

ترجع القضية إلى يونيو الماضى، عندما اقتحم الثلاثة مبنى الديوان العام للمحافظة، اعتراضا على تعيين المحافظ الإخوانى فى الفيوم .

تم تحرير بلاغ ضد الثلاثة فى قسم شرطة الفيوم واحيلت الواقعة الى المحكمة التى اصدرت حكما السابق.