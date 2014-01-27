أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حبس 3 من أعضاء “تمرد الفيوم” عاما لاقتحامهم مبني المحافظة

Google+ Print
حبس 3 من أعضاء “تمرد الفيوم” عاما لاقتحامهم مبني المحافظة حبس 3 من أعضاء “تمرد الفيوم” عاما لاقتحامهم مبني المحافظة

حركة تمرد – ارشيفية

قضت محكمة جنح بندر الفيوم، بالحبس سنة مع الشغل على 3 من مسئولى حركة تمرد بالفيوم، لاقتحامهم مبنى محافظة الفيوم اعتراضا منهم على تعيين المحافظ السابقا الاخوانى “جابر عبد السلام ” .

والثلاثة هم شعبان مصطفى جاد الرب منسق حركة تمرد بالمحافظة، ومحمد ياسين مسئول العمل الجماهيرى، وأحمد عبد التواب المسئول الإعلامى للحركة .

ترجع  القضية إلى يونيو الماضى، عندما اقتحم الثلاثة مبنى الديوان العام للمحافظة، اعتراضا على تعيين المحافظ الإخوانى فى الفيوم .

تم تحرير بلاغ ضد الثلاثة فى قسم شرطة الفيوم واحيلت الواقعة الى المحكمة التى اصدرت حكما السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا