بعد قيام العمال بإغلاقها.. أمن الإسكندرية يعيد فتح أبواب حدائق المنتزة

فرقت قوات الأمن بالإسكندرية،ظهر اليوم الآثنين،وقفة إحتجاجية للعاملين بشركة “المنتزه للسياحة والإستثمار” المسئولة عن إدارة حدائق وقصر المنتزه ،وذلك بعد عقب قيام العمال بإغلاق أبواب الحدائق ومنع مرور السيارات, لرفض إدارة الشركة الإستجابة لمطالبهم.

> وقال العمال المحتجون أن الإدارة تقوم بإستقطاع أجزاء من رواتبهم كضرائب وهو الأمر الذي رفضوه مطالبين الإدارة بالإستجابة لمطالبهم.

> وإحتشد العمال أمام أبواب حدائق المنتزه كنوع من التصعيد ضد الإدارة لتحقيق مطالبهم ،فيما حاولت قوات الأمن التفاوض معهم لفتح الطريق إلا إنهم رفضوا الإستجابة لمحاولات التفاوض, فقامت بتفريقهم بالقوة.

> ومن جانبه قال اللواء ناصر العبد،مدير مباحث الإسكندرية، أنهم تمكنوا من فتح الطريق مرة أخري, وتم الإتفاق مع إدارة الشركة علي عقد إجتماع مع العمال لبحث سبل حل مشاكلهم.