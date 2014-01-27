مسئول أمريكي :على نظام الأسد الإنخراط في مفاوضات جدية مع المعارضة

قال مسئول أمريكي رفيع المستوى إن على النظام السوري الانخراط في مفاوضات جدية مع المعارضة .

وأضاف المسئول الامريكي ـ الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الاثنين من جنيف ـ أن واشنطن لمست حتى الان جدية لدى طرف واحد في حل الازمة لصالح كل السوريين ، في اشارة الى وفد المعارضة السورية في مؤتمر جنيف 2.

ويسعى الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، إلى التطرق في الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة إلى الجانب السياسي المتعلق بتشكيل سلطة انتقالية.

يذكر أن الإبراهيمي توقع أن يعلن طرفا المحادثات السورية “بيانا عاما بشأن طريق المضي قدما” في المحادثات السياسية في جنيف، مشيرا إلى أن وفدي الحكومة والمعارضة يظهران “احتراما متبادلا”.

أ ش أ