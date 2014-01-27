"التأمينات الاجتماعية" تبحث زيادة قيمة المعاش المبكر إلى 450 جنيها

قرر مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية خلال انعقاده اليوم بحضور الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، عقد جلسة خاصة خلال الـ10 أيام المقبلة لمناقشة كيفية زيادة أصحاب المعاش المبكر الذين يتقاضون معاشا شهريا يتراوح بين 80 و130 جنيها إلى الحد الأقصى لقيمة معاش الضمان الاجتماعى، وهو 450 جنيها.

وقال سعيد الصباع عضو مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عقب انتهاء الاجتماع، إنه تم مناقشة مذكرة النقابة العامة للمعاشات بشأن زيادة أصحاب المعاش المبكر إلى 450 جنيها لحين إصدار قانون ينص على ضرورة وجود حد أدنى للمعاشات.

وأضاف أنه تقرر تخصيص عقد جلسة لمجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرار بشأن زيادة قيمة المعاش المبكر بعد إلغاء المادة 19 من قانون 135 لسنة 2010.

كان الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى استجاب لـ"اليوم السابع" بعد نشر معاناة الكثير من أصحاب المعاش المبكر، وتقاضيهم معاشا يترواح بين 70 إلى 100 جنيه، حيث أكد الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة لبحث جميع الحالات المتضررة من المعاش المبكر وتقاضيهم مبالغ صغيرة لا تتجاوز 139 جنيها، بعد إلغاء قانون 135 لسنة 2010، الذى يعرف بقانون "بطرس غالى"، موضحا أنه من المقرر أن يحصل هؤلاء على معاش يعادل قيمة معاش الضمان الاجتماعى بعد الزيادة المقررة له بنسبة 50%.

موضوعات متعلقة

وزير التضامن لليوم السابع :لجنة لبحث مشاكل المتضررين من المعاش المبكر وزيادته إلى 300 جنيه.. البرعى: نعيد هيكلة بنك ناصروإخضاعه للوائح "المركزى".. ونراجع مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية

تصاعد ثورة أصحاب المعاشات ضد حكومة "الببلاوى" بالإضراب عن الطعام.. تعرض 150 ألف أسرة للتشرد لانخفاض المعاش لـ 70 جنيها.. و"البدرى فرغلى" يستقيل من "التأمينات الاجتماعية" احتجاجا على تدنى الأوضاع