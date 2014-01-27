عقار جديد يقلل الانجذاب للسيدات للحد من الخيانه الزوجية

توصل اليابانيون لدواء يمنع الازواج من الانجذاب للسيدات الفاتنات الامر الذي قد يترتب عليه انخفاض نسبه الخيانه الزوجيه.

قام بعض العلماء في جامعتي “واسيدا” و”كيوشو” أبحاثاً على عقار “ماينو سايلكين”، و هو احدي المضادات الحيويه المستخدمه في علاج حب الشباب. و تم اختبار تأثيره علي النظره العقليه للرجال. فعرضوا صوراً لـ8 سيدات يتمتعن بجمال وجاذبية على 98 رجلاً لمعرفة رأي الرجال في النساء وكيف يرونهن.

وقد تم تقسيم الرجال إلى مجموعتين: الأولى حصلت على علاج لمدة أربعة أيام من أقراص “ماينوسايكلين”، والثانية حصلت على دواء وهمي. وبعد ذلك عرضت صور النساء الشديدات الجمال على الرجال، وطُلب منهم تقييم كل امراة من حيث الجمال والجاذبية، ثم التفكير في اقتسام مبلغ مالي معهن يبلغ 13 دولاراً تقريباً أو إعطائهن إياه، بما يمكن المرأة لاحقاً من اقتسام المال أو الاحتفاظ به، كوسيلة تكشف ثقة الرجل بالمرأة، وفقاً للباحثين. وكانت النساء صاحبات الصور قد حددن مسبقاً قراراتهن بشأن الاحتفاظ بالمال أو اقتسامه مع الرجل، إذا حصلن على المال.

وتبين أن الرجال الذين تناولوا عقار “ماينوسايكلين” كانوا على الأرجح أقل ثقة بالنساء الجميلات اللاتي يتمتعن بجاذبية شديدة، ما منعهم من اقتسام المال معهن. كذلك شعر الرجال أن هؤلاء الجميلات مريبات، برغم إغواء فكرة أن الارتباط بامرأة جذابةً يمكن أن ينتج ذرية جميلة. ومع ذلك تعطّل اتخاذ الرجال للقرار بشأن المال لوجود تعقيدات تعلقت بالثقة.

> ويرى الباحثون أن العمل على تطوير فكرة تغيير النظره العقليه من خلال استخدام المواد الكيميائية يمكن أن يشكل سلاحاً تستخدمه الزوجات لضمان ولاء الأزواج.