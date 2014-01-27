سيرين لـسلافة: لا وقت لديّ للرد على السخافات

رفضت الفنانة سيرين عبد النور الرد على تصريحات زميلتها السورية سلافة معمار التي خصتها بتصريحاتها في مقابلتها في "سيدتي" الأسبوع الماضي، وقالت لـ "سيدتي نت" "لا يوجد لدي ما اقوله لـ سلافة سوى "الله يوفقها ويقدم لها كل الخير"، وأترك للجمهور والنقاد والأساتذة الكبار الذين تعاملت لها مهمة الردّ عليها في حال رغبوا بذلك. كل ما يهمني هو التركيز على مسلسلي الجديد".

وتابعت تقول "سوف أخصكم بـ"سكوب" وهو انني وافقت على مسلسل "حبيبتي الى الأبد" الذي سوف يصوّر في مصر وهو مؤلف من 90 حلقة ويجمعني بالنجمين مكسيم خليل وخالد سليم، بالإضافة الى انشغالي في تصوير برنامج من نوع "تلفزيون الواقع".

وتابعت سيرين "لا وقت لدي للرد على السخافات التي تصدر شمالاً ويميناً. وأنا أشكر كل الاشخاص الذين يتحدثون عني بشكل جيد، أما من يتحدث عني بشكل سيء فأفضل أن يرد عليه من يحبني ويؤمن بموهبتي. انا لست متهمة لكي ادافع عن نفسي، وعملي والجوائز التي فزت بها هي التي تتحدث عني".