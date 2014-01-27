البابا تواضروس ينهى خلاف الاعتراف بالقديسة مهرائيل

عقد البابا تواضروس الثانى، اجتماعا مع القس يوسف تادرس كاهن كنيسة دير "الشهيدان قزمان ودميان"، بمنيل شيحة، فى طموه التابعة لمحافظة الجيزة، لإنهاء الخلاف حول الاعتراف بالقديسة مهرائيل، حيث رفض الأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها الاعتراف بها كقديسة ورفض الاحتفال بها خلال الفترة الجارية.

وقال مصدر كنسى لـ"اليوم السابع"، إنه عقب رفض الأنبا صموئيل الاعتراف بها كقديسة، ذهب وفد من أقباط طموه للقاء البابا تواضروس الثانى، الأربعاء الماضى قبيل عظته وعرضوا مشكلتهم عليه، مؤكدين أن كاهن الكنيسة القس يوسف تادرس تم إيقافه بسبب رفضه لقرار الأنبا صموئيل، حيث أكد أن القديسة مهرائيل من قديسى الكنيسة المعترف بها رسميا، فطلب البابا تواضروس منهم لقاء القس يوسف.

وأضاف المصدر، أن البابا أنهى الخلاف بلقاء القس يوسف، واتفق معه على عودته للكنيسة مرة أخرى والاعتراف بالقديسة مهرائيل رسميا.

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