مقتل جنود بتكريت واشتباكات بالفلوجة العراق

قتل 6 عناصر من الجيش والشرطة والصحوات في هجومين بمدينة تكريت في محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الاثنين، فيما استمر القتال في مدينة الفلوجة التي يسيطر مسلحون على أجزاء منها.

وقال مصدر عسكري إن 3 جنود قتلوا وأصيب اثنان آخران في هجوم بعبوة ناسفة استهدف دورية للجيش في قضاء بيجي، شمال تكريت.

كما ذكر مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين إن مسلحين “هاجموا حاجز تفتيش للشرطة في منطقة الرصاصي جنوبي تكريت وقتلوا اثنين من عناصر الشرطة وعنصرا من قوات الصحوات، ثم قطعوا رؤوسهم بسكاكين، تبعها تفجير الحاجز بالعبوات الناسفة” بحسب ما جاء بسكاي نيوز عربية

وتشهد محافظة صلاح الدين تصاعدا في الهجمات المسلحة تزامنا مع العملية العسكرية في الأنبار غربي العراق.

وفي محافظة كركوك، قال مصدر في الشرطة إن مدير مفوضية انتخابات المحافظة فرهاد طالباني نجا من محاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبه، قرب المعهد التقني جنوبي المحافظة دون وقوع خسائر بشرية.

وأفاد اللواء رشيد فليح قائد عمليات الأنبار لسكاي نيوز عربية بان الجيش احبط محاولة هجوم لعشرات من المسلحين على مركز شرطة النعيمية جنوب الفلوجة.

واضاف فليح أن المواجهات أسفرت عن مقتل سبعة من المسلحين وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين، مشيرا إلى أن الجيش “يسيطر بشكل كامل على تخوم مدينة الفلوجة لتضييق الخناق على المسلحين”، على حد قوله.