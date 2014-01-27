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قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة بسبب أعمال صيانة

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قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة بسبب أعمال صيانة قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة بسبب أعمال صيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن قطع المياه عن مناطق (حلوان – حلوان البلد – منشية جمال عبد الناصر – عرب غنيم بحلوان شرق وغرب – مدينة الموظفين – تقسيم الاتحاد الاشتراكى – تقسيم سلاح المهندسين – مدينة أطلس – منطقة التبيين – مصنع الصلب –مدينة الصلب القديمة – كفر العلو)، نظرا لقيامها بأعمال الصيانة اللازمة للاستعداد لفصل الصيف، الأمر الذى يترتب عليه، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء الأربعاء الموافق وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الخميس الموافق.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة فى هذه المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفتـرة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 على التليفون الأرضى فقط.

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