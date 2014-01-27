"الستيك" المكسيكي

المقادير:

-4 قطع "ستيك" سميكة

-ملعقتان كبيرتان من الخلّ الأبيض أو خلّ "البلسميك"

-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

-4 ملاعق كبيرة من زيت الذرة أو زيت الزيتون

-حبّتان متوسّطتان من البصل المقطّع إلى جوانح

-نصف حبّة كبيرة من الفليفلة المقطّعة إلى شرائح رقيقة

-نصف حبّة متوسّطة من الفليفلة الحمراء الحلوة المقطّعة إلى شرائح رقيقة

-نصف حبّة متوسّطة من الفليفلة الخضراء الحلوة المقطّعة إلى شرائح رقيقة

-ملعقة صغيرة من الملح

-ربع ملعقة صغيرة من بهار "البابريكا"

طريقة التحضير:

1- تمسح قطع "الستيك" بالخل، وينثر الفلفل الأسود من الجانبين عليها، ثم تدع جانباً لدقيقتين.

2 -تمسح مقلاة الشوي بالزيت، وتسخّن على نار قوية حتى تصبح حامية.ثم، توضع قطع الستيك فيها لحوالي 3 دقائق لتصبح ذهبية، فتقلب على الجانب الآخر حتى يتبدّل لونها إلى الذهبي.

3- يوضع كلّ من البصل والفليفلة بأنواعها على جانب المقلاة، وينثر بعض الفلفل، مع تقليب هذه الخضراوات لتصبح ذهبيّة، مع طهي "الستيك" في الوقت عينه.

4- ينثر الملح و"البابريكا" على جهتي "الستيك" والفليفلة والبصل، ويقدّم هذا الطبق مباشرةً.

فكرة من منال:

يساعد توزيع الخلّ على قطع "الستيك" على تليينها، كما يضفي عليها نكهةً محبّبة.ولكن، لا تدعيه عليها لفترة طويلة، بل مجرّد دقائق بسيطة، قبل شيّها.

يتمتّع "الستيك" الفاخر بطعمه اللذيذ وأليافه الطريّة.ولذا، اختاري قطع "الستيك الفيليه"، أو "التي بون".

(مدّة الطهي15 دقيقة).

(عدد الأشخاص 4).

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