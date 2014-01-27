ضبط سائق قام بزراعة أرضه “بانجو” بالدقهلية

تمكنت مديرية أمن الدقهلية من ضبط سائق قام بزراعه أرضة بنات البانجو المخدر ،كان اللواء على كامل مساعد مديرأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مركز شرطه ميت غمر بورود معلومات لضباط وحدة مباحث المركز تفيد قيام على احمد على عبدالله 49سنة سائق مقيم بناحية ميت العز دائرةالمركز بزراعه بعض أشجار لنبات البانجو المخدر بأرضة الزراعية الكائنه بذات الناحية وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط المذكور وبإرشاده تم ضبط عدد 91 شجره لنبات اخضر اللون لنبات البانجو المخدر بالأرض الزراعية .

> وبمواجهة المتهم قرر بأنه قام بزراعة نبات البانجو المخدر وسط محصول القمح بقصد الاتجار ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1207/6 جنايات مركز شرطة ميت غمر لسنة 2014 .