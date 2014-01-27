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تشديدات أمنية.. وتفتيش للمواطنين بدار القضاء العالى

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تشديدات أمنية.. وتفتيش للمواطنين بدار القضاء العالى تشديدات أمنية.. وتفتيش للمواطنين بدار القضاء العالى

شهد محيط دار القضاء العالى بمنطقة وسط البلد، صباح اليوم الاثنين، تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال الشرطة، خاصة على الأبواب الخارجية.

ويقوم رجال الشرطة المكلفين بتأمين المبنى بتفتيش حقائب المواطنين والسيدات قبل دخولهم إلى المبنى، وتقوم سيدة بتفتيش حقائب السيدات وأصحابها إذا لزم الأمر ذلك، فى حال ارتيابهم وشكهم فى وجود أية متفجرات، تحسبا لأية أعمال شغب قد تحدث، فيما يقوم أمناء الشرطة بتفتيش حقائب المحامين والمواطنين قبل الدخول.

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