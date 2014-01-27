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غدًا.. وزير الشباب يفتتح الملتقى الثانى لشباب دول حوض النيل

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غدًا.. وزير الشباب يفتتح الملتقى الثانى لشباب دول حوض النيل غدًا.. وزير الشباب يفتتح الملتقى الثانى لشباب دول حوض النيل

يفتتح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، صباح غد الثلاثاء، فعاليات الملتقى الثانى لشباب دول حول النيل، والذى يشارك به 200 شاب وفتاة من دول "إريتريا، الكونغو الديمقراطية، بروندى، تنزانيا، كينيا، أوغندا، وجنوب السودان"، والشباب الوافدين من دول حوض النيل للدراسة بجامعة الأزهر الشريف، والوافدين بالجمعية الأفريقية بالقاهرة.

يحضر الجلسة الافتتاحية، التى يرأسها وزير الشباب، ممثلو وزارات الخارجية والرى والموارد المائية والسياحة، وتدور حول الروابط التاريخية بين دول حوض النيل.

وتستمر فعاليات الملتقى حتى يوم الاثنين، وتتضمن تنفيذ ندوات وورش عمل حول آفاق التعاون والتكامل بين دول حوض النيل والرؤى المستقبلية لدول حوض النيل، بحضور نخبة من المتخصصين وكبار المثقفين حول شأن الموارد المائية وحوض النيل.

كما تقوم الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة بتنفيذ برامج ثقافية وفلكلورية، تتضمن اليوم الوطنى للدول المشاركة، وبرنامج سياحى وترفيهى يشمل زيارة المعالم السياحية والأثرية المصرية، منها المتحف المصرى والأهرامات ومسجد عمرو بن العاص وكنيسة مار جرجس.

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