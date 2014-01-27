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حزب النور بدمياط يبحث خطة التواصل المجتمعي استعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة

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حزب النور بدمياط يبحث خطة التواصل المجتمعي استعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة حزب النور بدمياط يبحث خطة التواصل المجتمعي استعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة

حزب النور

بحثت لجنة التواصل السياسي بحزب النور أمانة دمياط مساء امس خطة للتواصل مع المجتمع خلال الستة أشهر القادمة و ذلك في إطار إستعدادات الحزب لإنتخابات مجلس الشعب القادمة.

كانت لجنة التواصل السياسي قدعقدت إجتماعاً حضره محمد البلشي سكرتير عام حزب النور بدمياط ،وقال البلشي بان الحزب يعمل بكل طاقته لإستثمار نجاح حملة نعم للدستور و الحفاظ على جسور الثقة التي بناها كوادره مع المواطنين و أضاف البلشي أنه
> لا بديل عن الإلتحام بالجماهير و أن الحزب سيسعى بكل طاقته للتواصل مع كل أبناء الشعب المصري على إختلاف توجهاتهم إيماناً بأن الوطن للجميع و سيبنى بيد الجميع و لن يستطيع فصيل واحد مهما بلغت قوته أن يبني مستقبل هذا الوطن منفرداً .

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