أناقة النجمات في حفل "GRAMMYs 2014"

من الجميل أن نشاهد حدثاً موسيقياً ضخماً تجتمع فيه أكثر النجمات أناقة في مجال الموسيقى بعد عدد من الاحتفالات السينمائية التي أقيمت في الأسابيع الماضية، حيث أقيم ليلة البارحة حفل توزيع جوائز GRAMMY في لوس أنجلوس، ونوافيك بأجمل الإطلالات على سجادته الحمراء

تابعت الفساتين البراقة ظهورها في هذا الحفل بعد أن شاهدناها بكثرة في حفلي "Golden Globes " و"Sag Awards"، فقد ظهرت في هذا الحفل في إطلالة النجمة الجميلة Taylor Swift بفستان أنيق براق أثار إعجاب المتابعين من Gucci، وإطلالة ذهبية أنيقة اختارتها كل من: Ciara، وChristine Teigen، كما كانت إطلالة Rita Ora بفستان لمّاع من Lanvin واحدة من أجمل الإطلالات في حفل البارحة. و من ناحية أخرى تكرر ظهور اللونين الأبيض واللحمي في إطلالات عديدة، منها: الإطلالة الساحرة التي اختارتها Beyonce، وإطلالة Paris Hilton بفستان أبيض طويل بتفاصيل جذابة، إلى جانب إطلالة الممثلة Anna Kendrick بفستان أنيق يميل إلى الرمادي من تصميم Azzaro. كما أبهرتنا إطلالة النجمة Katy Perry بفستان لحمي جميل منValentino ، وبعد نظرة متفحصة للفستان تظهر لنا النوتات الموسيقية المرسومة عليه، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الفستان عرض الأسبوع الماضي ضمن عروض أسبوع الموضة لأزياء الكوتور في باريس.

كما ظهرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على السجادة الحمراء للحفل متألقة بـ"جمبسوت" أسود جميل من Balmain ، جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل الإطلالات من السجادة الحمراء لحفل "GRAMMYs 2014"، شاهدي الصور، ورشحي الأجمل بينها.

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