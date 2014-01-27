محتجون يستولون على وزارة العدل الأوكرانية في كييف

أعلنت وزارة الداخلية الاوكرانية أن المشاركين في الاحتجاجات بالعاصمة كييف استولوا على أحد مباني وزارة العدل القريبة من ساحة الاستقلال التي يقيم بها المحتجون.

وقالت الداخلية في بيان لها نقلته قناة “روسيا اليوم ” – اليوم الاثنين إن المحتجين رفضوا طلب رجال الأمن الدخول الى المبنى بهدف تفتيشه، مؤكدا أن المحتجين ملثمون وبحوذتهم عصا حديدية وخشبية.

وأوضح البيان أن المحتجين أكدوا لعناصر الأمن ان الاستيلاء على المؤسسة الحكومية جاء بغرض التدفئة والمنامة فيه. وكانت الحركة الشعبية المعارضة تحت اسم “العمل المشترك” نشرت على صفحتها الخاصة في الفيسبوك إعلانا يؤكد ان التابعين لها قاموا بالاستيلاء على وزارة العدل.

وتشير وسائل الإعلام الاوكرانية الى ان هذه الحركة بالذات قامت بالاستيلاء يوم 24 ديسمبر/كانون الأول على وزارة الزراعة والطاقة.

أ ش أ