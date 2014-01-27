بهذه الشروط انضمت لميس إلى مسلسل كريم الجديد

أخيراً وبعد إصرارها على الرفض، عادت الممثلة التركية توبا بيوكستون الشهيرة بلميس ووافقت على مشاركة زميلها الممثل أنجين أكيوريك الشهير بكريم في مسلسل "فاطمة"، بطولة مسلسله الجديد "مال أسود وعشق كاذب".

أما الشروط التي فرضتها لميس ووافق عليها المنتج الشهير كريم شاتاي، وأهمها ألا تزيد ساعات عملها عن التسع ساعات يومياً لحرصها على التواجد مع توأميها مايا وتوبراك، اللتين أنجبتهما في يناير 2012، ولأجلهما صارت تحرص على أخذ إجازات سنوية للإعتناء بهما.

وستتقاضى توبا 63 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة فيه أي ما يوازي 30 ألف دولار أمريكي، بعد هبوط سعر الليرة التركية مؤخراً جراء الأوضاع السياسية في البلاد.

وبهذا يكون أجر توبا أقل بـ2000 ليرة فقط عن منافستها بيرين سات التي تقاضت 65 ألف ليرة عن الحلقة في مسلسلها الأخير "الإنتقام".

والعمل الجديد من تأليف سيما إيرجينيكون وإيليم جان بولات، ويشاركهما البطولة نبهات شهري الشهيرة بفيروز خانم في "العشق الممنوع"، بالإضافة إلى نخبة نجوم الدراما التركية، وسيعرض المسلسل قريبا جداً على قناة atv التركية التي تعرض حالياً أقوى مسلسلين تركيين يحققان أعلى نسبة مشاهدة في تركيا وهما "القبضاي" لكينان أميرزالي أوغلو وبيرغوزار كوريل و"تتار رمضان" لبولنت آينال وبورجو كارا.

يذكر أن دور لميس رشحت إليه كل من جانسو ديري ومريم أوزيرلي وأويكو كاراييل وبيرين سات.