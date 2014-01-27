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أمانة عسير تغلق مخبزاً شهيراً مخالفاً في أبها

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أمانة عسير تغلق مخبزاً شهيراً مخالفاً في أبها أمانة عسير تغلق مخبزاً شهيراً مخالفاً في أبها

    أغلقت إدارة الرقابة الشاملة بأمانة منطقة عسير أحد المخابز الشهيرة بحي القابل في أبها بعد أن تم رصد عدد من المخالفات الصحية والمهنية فيه.

وفي التفاصيل أن فريقاً من الرقابة الشاملة كان قد رصد أحد المخابز التي تم تصنيفها في النشاط المرخص على أنها تعمل بشكل آلي، إلا أنها تخالف ذلك على الطبيعة وهي نصف آلية بالإضافة لتسجيل عدد من المخالفات الأخرى، وتم إيقاف العمل في المخبز وإشعار مالكه بالمراجعة، وتمثلت في مخالفة المبنى وتجهيزاته ومخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين وسوء تداول المواد الغذائية وسوء حفظها وتدني مستوى النظافة وتراكم النفايات. وأوضح مدير عام الرقابة الشاملة المهندس عبد العزيز القحطاني بتشديد الرقابة على المحلات ذات العلاقة وتطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية بكل حزم.

بدوره، شدد مدير عام الرخص والرقابة الشاملة المهندس إبراهيم الفلقي على أن الجولات الرقابية مستمرة، لافتاً إلى أن رقم الطوارئ (940) يعمل على مدار ال24 ساعة لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين.

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