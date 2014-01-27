هل سترغم زينة أحمد عز على الـ DNA للاعتراف بأبوّته لتوأميها؟

انشغل الوسط الفني المصري بخبر ولادة الممثلة زينة لتوأميها، وعودتها بهما إلى القاهرة، بعد أخبار انتشرت قبل أسابيع، تفيد بأن ثمة زواج عقد بين أحمد عز وزينة، وأن هذه الأخيرة حامل منه، وأنّ عز يرفض الاعتراف بطفله.

وقد ذكرت " أنباء الشرق الأوسط" أنّ الفنانة أثارت الجدل بعد وصولها إلى مطار القاهرة قادمة من نيويورك وبصحبتها توأمان أنجبتهما في الولايات المتحدة الأميركية يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقالت الوكالة إن زينة أطلقت على توأميها اسمي زين الدين وعز الدين، وأن شهادتا ميلادهما سجّل فيها اسم الوالد أحمد عز.

وأكدت الوكالة أنّ زينة قدّمت إلى سلطات جوازات مطار القاهرة الدولي، ما يفيد بأنها أدرجت اسمي ولديها في جواز سفرها في قنصلية مصر في كاليفورنيا.

وكانت شائعات قد انتشرت عن إلقاء القبض على زينة في مطار القاهرة الدولي فور وصولها، إلا أنّه تبيّن أنّ الأمر لا يعدو كونه مجرّد شائعة.

وكان الفنان أحمد عز قد نفى زواجه من زينة أكثر من مرة، كذلك رفضت مصادر زينة في الفترة الماضية الحديث عن حقيقة هذا الزواج.

وقد أكّد البعض أن ثمة مستندات منسوبة إلى محامي زينة خالد حمدي وإيناس البيطار، تثبت أنّ الفنانة تقدّمت بدعوى قضائية ضد عز لإثبات أبوّته للتوأمين، إلا أنّ المحاميين أعلنا تخليهما عن قضيتها بسبب عدم وجود أي مستندات أو أدلة تثبت هذا الزواج. فهل ستلجأ زينة إلى إرغام أحمد عز على الخضوع لفحوص الـ DNA مصيرها سيكون مثل مصير زميلتها قمر التي لا تزال عاجزة حتى الآن عن إثبات بنوّة ابنها جيميلرجل الأعمال جمال مروان؟