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ضبط طبيب يدعي إجباره علي استخراج تصريح دفن تحت تهديد السلاح بالأقصر

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ضبط طبيب يدعي إجباره علي استخراج تصريح دفن تحت تهديد السلاح بالأقصر ضبط طبيب يدعي إجباره علي استخراج تصريح دفن تحت تهديد السلاح بالأقصر

صورة ارشيفية

ألقت قوات الشرطة بمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر ، اليوم الأحد ، القبض علي طبيب إدعي إجباره علي استخراج تصريح دفن تحت تهديد السلاح دون مناظرة الجثة.

وكان العميد عصام يس مأمور مركز شرطة أرمنت ،قد تلقي بلاغاً من مدير الوحدة الصحية بقرية حاجر أبو دغار ويدعي الدكتور “محمد . ع . م” 47 سنة ، ويدعي قيام كل من “شعبان ا . ع . ع” 48 سنة عامل زراعي ومقيم بحاجر أبو دغار ، وشقيقه “حسن” 43 سنة عامل ومقيم ذات الناحية ، بتهديده بالأسلحة النارية لاستخراج تصريح لدفن جثة المتوفي “حباشي حسين أحمد بدر” 87 سنة ، مما اضطر لاستخراج التصريح دون مناظرة الجثة.

و تبين من التحريات عدم صدق إدعاءه وأنه طلب منهما 100 جنيه مقابل استخراج تصريح الدفن ، إلا أنهما رفضا ، وأعطوه 30 جنيهاً فقط ، فأراد أن ينتقم منهما عن طريق اتهامهم بتهديده.

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