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ولي عهد الفجيرة يشهد تخريج 30 مواطنة في جامعة دبي

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ولي عهد الفجيرة يشهد تخريج 30 مواطنة في جامعة دبي ولي عهد الفجيرة يشهد تخريج 30 مواطنة في جامعة دبي

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفل تخريج 30 مواطنة من "برنامج الدبلوم في ريادة وتطوير خطة الأعمال"، الذي نظمه "صندوق خليفة لتطوير المشاريع "، بالتعاون مع جامعة دبي ومجموعة "سيتي المصرفية ".

ويهدف البرنامج الذي قدمه خبراء من مركز التطوير التنفيذي التابع لـ" جامعة دبي"، إلى مساندة وتمكين المرأة الإماراتية من خلال صقل مهاراتها في إدارة وتنظيم المشاريع الاستثمارية، حيث يوفر البرنامج على مدار ثلاثة أشهر دورات تدريبية متكاملة في مختلف المجالات، تشمل تطوير الأفكار والتسويق وطرق فهم احتياجات المستهلك، وأهمية إدارة النقد، وغيرها من الدورات المهمة في تخطيط الأعمال.

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم في "فندق سيجي الديار" في الفجيرة " إنها المرة الأولى التي يتمّ فيها تنظيم البرنامج الرائد في إمارة الفجيرة، ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز بتشريف سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفل تخريج هذه الدفعة من الحاصلات على دبلوم ريادة وتطوير خطة الأعمال".

وأكد استعداد الصندوق للتعاون مع الجهات الراغبة في تنفيذ مثل هذه المبادرات الاجتماعية ليتم تحويلها في ما بعد إلى أنشطة تجارية أو استثمارية، قد تبدأ من المنازل كمرحلة أولى. وأوضح الدرمكي أن الصندوق سيواصل خلال العام الحالي التركيز على المساهمة في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف إمارات الدولة، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وأشار الدرمكي إلى أن صندوق خليفة طرح العديد من البرامج والمبادرات الرامية إلى دمج المرأة الإماراتية في قطاع الأعمال. وأشاد الدرمكي بالتعاون البناء والمثمر مع جامعة دبي ومؤسسة سيتي الاجتماعية التابعة لمجموعة سيتي المصرفية، معرباً عن أمله باستمرار التواصل والتعاون لتنفيذ مبادرات نوعية مشتركة في المستقبل. وفي نهاية الحفل قام سمو ولي عهد الفجيرة بتسليم الشهادات للخريجات اللاتي حصلن على دبلوم ريادة وتطوير خطة الأعمال. حضر الحفل سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين.

 

 

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