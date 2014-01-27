أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

العراق يتوج بكأس آسيا تحت 22 سنة الفوز على السعودية

Google+ Print
العراق يتوج بكأس آسيا تحت 22 سنة الفوز على السعودية العراق يتوج بكأس آسيا تحت 22 سنة الفوز على السعودية

بغداد /أ ش أ/ توج الأوليمبي العراقي بكأس بطولة آسيا تحت 22 سنة بعد فوزه على نظيره السعودي بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما مساء الاحد في العاصمة العمانية مسقط.

وسجل المنتخب العراقي الذي يقوده المدرب حكيم شاكرهدف الفوز في الدقيقة الـ33 من الشوط الأول من خلال مهند عبد الرحيم، بعد أن أضاع المنتخب السعودي ضربة جزاء في الدقيقة الـ28 من الشوط ذاته عبر عبد الفتاح توفيق عسيري.

وشهد الشوط الثاني هجمات متبادلة بين المنتخبين، إلا أن النتيجة بقت على حالها قبل أن يطلق الحكم صافرته ليعلن تتويج العراق بكأس البطولة.

يذكر أن العراق شارك في بطولة آسيا تحت 22 سنة في سلطنة عمان حيث فاز على منتخبات وأوزبكستان والصين ضمن الدور الأول، وتأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على المنتخب الياباني بهدف نظيف، قبل أن يتجاوز نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف ويتأهل إلى المباراة النهائية.

وقد عمت شوارع بغداد الفرحة بعد إعلان النتيجة ،حيث جاب المواطنون الشوارع بسياراتهم رافعين إعلام العراق ، فيما أطلقت الألعاب النارية في جميع الاتجاهات والتي أضاءت سماء بغداد ابتهاجا بهذا الحدث الرياضي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً