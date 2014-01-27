العراق يتوج بكأس آسيا تحت 22 سنة الفوز على السعودية

بغداد /أ ش أ/ توج المنتخب الأوليمبي العراقي بكأس بطولة آسيا تحت 22 سنة بعد فوزه على نظيره السعودي بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما مساء الاحد في العاصمة العمانية مسقط.

وسجل المنتخب العراقي الذي يقوده المدرب حكيم شاكرهدف الفوز في الدقيقة الـ33 من الشوط الأول من خلال مهند عبد الرحيم، بعد أن أضاع المنتخب السعودي ضربة جزاء في الدقيقة الـ28 من الشوط ذاته عبر عبد الفتاح توفيق عسيري.

وشهد الشوط الثاني هجمات متبادلة بين المنتخبين، إلا أن النتيجة بقت على حالها قبل أن يطلق الحكم صافرته ليعلن تتويج العراق بكأس البطولة.

يذكر أن العراق شارك في بطولة آسيا تحت 22 سنة في سلطنة عمان حيث فاز على منتخبات السعودية وأوزبكستان والصين ضمن الدور الأول، وتأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على المنتخب الياباني بهدف نظيف، قبل أن يتجاوز نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف ويتأهل إلى المباراة النهائية.

وقد عمت شوارع بغداد الفرحة بعد إعلان النتيجة ،حيث جاب المواطنون الشوارع بسياراتهم رافعين إعلام العراق ، فيما أطلقت الألعاب النارية في جميع الاتجاهات والتي أضاءت سماء بغداد ابتهاجا بهذا الحدث الرياضي .