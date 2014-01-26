وزير الإسكان: لا تصالح مع المتعدين على الرقعة الزراعية

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه لا تصالح مع أصحاب المباني المخالفة والمتعدين على الرقعة الزراعية و أملاك الدولة ، و أنه لن يتم توصيل المرافق للمنازل المخالفة أيا كان مالكها .

وقال محلب خلال زيارته لمحافظة الشرقية اليوم لافتتاح وتفقد العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة مليار و 400 مليون جنيه ، والتي يرافقه خلالها المحافظ الدكتور سعيد عبد العزيز ، إن مصر دخلت حزام الفقر المائي نتيجة ثبات حصتها من مياه النيل مع اضطراد الزيادة السكانية ، مطالبا جموع المصريين بترشيد استهلاك المياه و الحفاظ على نهر النيل من التلوث حماية لمستقبل أبنائهم .

وأشار محلب إلى أن سعر متر مياه الشرب لم يطرأ عليه أي زيادة منذ عشرات السنين، و أن تكلفة أنتاجه تصل 75 قرشا في و يباع للمواطن بسعر 23 قرشا وتتحمل الدولة الفرق ، لافتا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد إعادة هيكلة لفواتير المياه، و تعيين العدد الكافى من قراء العدادات ، بهدف القضاء على التقديرات الجزافية و تقليل نسبة الفاقد.

> وقال محلب أنه يجري حاليا تنفيذ 960 وحدة سكنية بنظام التمليك ، ضمن المرحلة الأولى ببرنامج الإسكان الاجتماعي ، بمحافظة الشرقية ، وذلك بمراكز ههيا ، أبوكبير، الحسينية ، بلبيس ، فاقوس ، و صان الحجر.

> وأضاف الوزير ، أن هناك بروتوكولا لتنفيذ 744 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية لبرنامج الإسكان الاجتماعي ، حيث سيتم الإعلان قريبا عن طرح 200 وحدة ، كما يتم تجهيز مستندات الطرح لعدد 544 وحدة .

وقد افتتح وزير الإسكان خلال الزيارة محطة مياه كفر الصعيدي بمركز منيا القمح بتكلفة 255 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 86 ألف لتر يوميا ، و تنفذها شركتا المقاولات المصرية و باماج، والتي تقضي على مشكلة التلوث ونقص مياه الشرب في 21 قرية، سوف تصل إلى 25 قرية خلال شهور قليلة ، وأكد محلب أنه سيتم إلغاء كافة المحطات الارتوازية بمركز منيا القمح والتي ترتفع فيها نسبة الحديد والمنجنيز ، و تسبب مشاكل صحية للمواطنين .

كما افتتح الوزير محطة صرف صحي لقريتي “الصوفية وتلراك” بمركز كفر صقر ، بطاقة استيعابية 20 ألف متر مكعب يوميا ، و تخدم نحو 50 ألف نسمة ، و تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 152 مليون جنيه .

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الشرقية ، مشروع صرف صحي الزقازيق، و الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 172 ألف متر مكعب يوميا ، بتكلفة إجمالية تبلغ 362 مليون جنيه، ويخدم المشروع مدينة الزقازيق وبعض قراها، وتنفذه شركة المقاولون العرب ، ومن المتوقع دخوله الخدمة منتصف العام المقبل، و وجه الوزير بضرورة تكثيف العمل بالمشروع.

كما تفقدا محطة مياه بلبيس ، بطاقة إنتاجية قدرها 204 آلاف متر مكتب يوميا، بتكلفة إجمالية 520 مليون جنيه ، ومن المنتظر دخولها الخدمة نهاية يونيو المقبل، لخدمة مدينة بلبيس و القرى التابعة لها ، ومشروع صرف صحي بلبيس ، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف متر مكعب يوميا ، وتكلفته 140 مليون جنيه ، و يدخل الخدمة نهاية مارس المقبل ، حيث تنفذه شركة النصر للمرافق والتركيبات، ويخدم مدينة بلبيس.