سيتي يواجه تشيلسي وليفربول أمام الأرسنال في أبرز مواجهات دور الـ16 لكأس انجلترا

أسفرت قرعة الدور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن مواجهات نارية بين أصحاب المراكز الأربعة الأولى على سلم ترتيب الدوري.

وأدت القرعة التي جرت يوم الأحد 26 يناير، عن مواجهات قمة ستجمع مانشستر سيتي بتشيلسي وآرسنال مع ليفربول.

وسيلتقي سندرلاند مع ساوثهامبتون وإيفرتون مع سوانزي سيتي، فيما سينتظر هال سيتي الفائز من مباراة برايتون وهوف ألبيون، وسيواجه المتأهل من مباراة شيفيلد يونايتد وفولهام الفائز من مباراة نوتنغهام فوريست مع بريستون نورث آند.

أما شيفيلد وينزداي، فضرب موعدا مع تشارلتون أتلتيك، فيما سيواجه كارديف سيتي حامل اللقب ويغان أتلتيك.

وفيما يلي نتائج قرعة دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي:-

سندرلاند × ساوث هامبتون

كارديف × ويغان

إيفرتون × سوانزي سيتي

مانشستر سيتي × تشيلسي

آرسنال × ليفربول

شيفيلد أو فولهام × نوتينغهام أو بريستون

برايتون أو هوف ألبيون × هال سيتي شيفيلد

وينزداي × تشارلتون