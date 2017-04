"العودة الى حمص" أفضل فيلم وثائقي دولي في مهرجان Sundance

إنه يوم سينمائي عربي بامتياز، فبعد ساعات على نيل جيهان نجيم جائزة أفضل فيلم وثائقي من رابطة المخرجين في أميركا، سجّل الفيلم الوثائقي السوري "العودة الى حمص" للمخرج السوري طلال ديركي مفاجأة بفوزه بجائزة لجنة التحكيم الكبرى كأفضل فيلم وثائقي دولي في الدورة الثلاثين من مهرجان Sundance الاميركي للسينما المستقلة. قصة الفيلم تبدأ مع الاحتجاجات السلمية في سوريا ثم تنتقل إلى العمل العسكري المسلّح، حيث نعيش يوميات شخصيتين في مدينة حمص بكل تفاصيل حياتهما وتحوّلاتها، وتجربتهما خلال الثورة السورية. لدى تسلمه الجائزة قال المخرج طلال ديركي موجهاً حديثه الى المحاصرين في مدينة حمص، أنه يهدي الجائزة إلى "المحرومين من الطعام والدواء، والصامدين بالرغم من كل شيء، بينما يقترب الحصار من يومه رقم 600".

وحصد فيلم Whiplash للمخرج Damien Chazelle الجائزة الكبرى للأفلام الروائية الاميركية وجائزة الجمهور وتدور قصته حول خلاف بين عازف درامز وأستاذه. اما الجائزة الكبرى لأفضل فيلم وثائقي اميركي فكانت من نصيب Rich Hill لـ Tracy Droz Tragos و Andrew Droz Palermo الذي يتمحور حول ثلاثة صبيان فقراء في مدينة صغيرة في ولاية ميسوري.

وفاز التشيلي Alejandro Fernández Almendras بالجائزة الكبرى للأفلام الروائية عن فيلم التشويق To Kill a Man. كما كانت جوائز الجمهور من نصيب الفيلم الدرامي الاثيوبي Difret والفيلم الوثائقي الأميركي Alive Inside: A Story of Music & Memory و The Green Prince وهي القصة الحقيقية لفلسطيني تجسس على حركة حماس على مدى عشر سنوات.

يذكر أن مؤسس مهرجان Sundance الاميركي للسينما المستقلة هو الممثل والمخرج Robert Redford والذي عرض في دورته الحالية اكثر من 120 فيلماً طويلاً.