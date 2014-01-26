إصابة برازيلي برصاص الشرطة في احتجاجات ضد تنظيم المونديال

ساو باولو، (إفي): أصيب شخص برصاصة أطلقتها الشرطة في البرازيل اثناء مظاهرة بولاية ساو باولو احتجاجا على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وذكرت مصادر بالشرطة العسكرية البرازيلية لـ(إفي) أن الحادث وقع مساء السبت، وأن المصاب، الذي لم تحدد هويته، أصيب بطلق ناري اثناء محاولته الاعتداء على الشرطة بسكين.

ونقل المصاب الى مستشفى سانتا كاسا دون معرفة حالته الصحية الحالية.

وبحسب تقديرات الشرطة، فإن المظاهرة شارك فيها نحو الفين و500 شخص بشارع باوليستا الحيوي، وقد بدأت بشكل سلمي لعدة ساعات، لكن ذلك لم يمنع حدوث مناوشات تسببت بأضرار لممتلكات عامة.

ووفقا لوسائل الاعلام المحلية، فإن السلطات اعتقلت 128 شخصا في مواجهات الليلة الماضية، لكن معظمهم تم اطلاق سراحه، وهي معلومة لم تؤكدها الشرطة العسكرية لـ(إفي).

واندلعت في الآونة الاخيرة العديد من حوادث العنف المصاحبة لمظاهرات احتجاجية ضد الفساد والميزانية المرتفعة للمونديال على حساب توفير خدمات اجتماعية مثل التعليم والصحة لأفراد الشعب.