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روما يهزم فيرونا بثلاثية ويقلص الفارق مع اليوفنتوس إلى 6 نقاط

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روما يهزم فيرونا بثلاثية ويقلص الفارق مع اليوفنتوس إلى 6 نقاط روما يهزم فيرونا بثلاثية ويقلص الفارق مع اليوفنتوس إلى 6 نقاط

روما – أرشيفية

 

فاز فريق روما على مضيفه فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم ليقلص نادي العاصمة الفارق خلف يوفنتوس المتصدر إلى ست نقاط.

وفاز ميلان بصعوبة شديدة على ملعب مضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف فيما تعادل إنتر ميلان سلبيًا مع ضيفه كاتانيا.

وفي باقي المباريات فاز ليفورنو على ضيفه ساسولو 3-1 وبارما على ضيفه اودينيزي بهدف نظيف وتورينو على ضيفه اتالانتا بهدف نظيف أيضا فيما تعادل سامبدويا مع ضيفه بولونيا بهدف لمثله.

وتعادل يوفنتوس مع مضيفه لاتسيو بهدف لمثله أمس السبت رغم طرد حارس مرماه جيانلويجي بوفون لتتوقف مسيرة الانتصارات ال12 المتتالية للسيدة العجوز ولكنه ظل في الصدارة برصيد 56 نقطة من 21 مباراة.

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