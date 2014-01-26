كتاب جديد: “هتلر” لم ينتحر ومات في البرازيل

كشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية ، عن كتاب جديد يؤكد أن الزعيم النازي أدولف هتلر لم ينتحر في ألمانيا بل فر إلى البرازيل ومات هناك .

وأكد الكتاب “هتلر في البرازيل – حياته ومماته” على أن أدولف هتلر فر من مخبأه وتوفي في عام 1984 في بلدة صغيرة بالقرب من الحدود البرازيلية البوليفية ، وأوضحت كاتبة الكتاب سيموني ريني جوريرو دياس ، أن هتلر هرب إلى الأرجنتين ومنها إلى باراجواي قبل أن يستقر في ولاية ماتو جروسو في البرازيل ، حيث كان يبحث عن كنزا من خلال خريطة حصل عليها من حلفائه في الفاتيكان، مشيرة إلى أنه عاش هناك تحت اسم مستعار وهو “أدولف ليبزيج” حتى توفي في عام 1984 عن 95 عاما.

وذكرت كاتبة الكتاب أن هتلر كان يعرف في البلدة باسم “الألماني العجوز”، وأن هناك علاقة كانت تربطه بامرأة سمراء تدعى “كوتينجا” وهي المرأة الوحيدة التي كانت على علم بهويته الحقيقية ، مؤكدة بأن هذه العلاقة مع امرأة ليست من الجنس الآري كانت بهدف التخفي واخفاء هويته .

وأشارت الصحيفة إلى أن الكاتبة حصلت على إذن لتحليل الحمض النووي لجثة “ليبزيج” ومقارنة النتيجة مع أحد أقارب هتلر الموجود في إسرائيل.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية التي تحدثت عن فرار هتلر إلى الأرجنتين وتخفيه، نافية القصة الأصلية التي تشير إلى انتحاره.

أ ش أ