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ماتا يشكر جماهير تشيلسي على دعمها له قبل رحيله

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ماتا يشكر جماهير تشيلسي على دعمها له قبل رحيله ماتا يشكر جماهير تشيلسي على دعمها له قبل رحيله

ماتا

 

وجه الإسباني خوان ماتا الذي انتقل مؤخرًا لمانشستر يونايتد الإنجليزي الشكر لجماهير فريقه السابق تشيلسي على الدعم الذي قدمته له خلال الفترة التي قضاها بين جدران النادي اللندني.

وأكد ماتا في خطاب موجه لجماهير تشيلسي اليوم أنه لن ينسى الطريقة الودودة التي استقبل بها من قبل الجماهير منذ اليوم الأول في صفوف الـ”بلوز”.

وقال ماتا في خطابه “لكم جزيل الشكر على الأسلوب الذي عاملتموني به، لقد كنتم رائعين.. وأشكر أيضا زملائي السابقين على فترة العامين ونصف التي قضيتها معهم وأتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل”.

وشكر أيضا البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي على مساعدته لكي يصبح لاعب “أكثر قوة”، لأنه تعلم منه في اللحظات الصعبة ضرورة “التحلي بالإيجابية ومواصلة العمل”.

وأنفق مانشستر يونايتد 45 مليون يورو لضم اللاعب من تشيلسي، وهو رقم قياسي في تاريخ صفقات “الشياطين الحمر”.

وسيرتدي ماتا القميص رقم 7 مع حامل لقب البريميير ليج ويستمر تعاقده معها أربعة مواسم ونصف.

وشارك اللاعب في 135 مباراة مع تشيلسي الذي انتقل إليه في 2011 قادمًا من فالنسيا الإسباني.

وكالات

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