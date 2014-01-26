رئيس البرلمان العربي يدين التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مصر

أدان رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مصر، ونتج عنها سقوط ضحايا ومصابين جدد من أبناء الشعب، وإتلاف مقتنيات إسلامية لا تقدر بثمن، والتي هي جزء مهم من التراث الإسلامي للأمتين العربية والإسلامية.

وقال «الجروان»، في بيان له الأحد، إن مثل هذه الأعمال الإرهابية تشكل خطرًا جسيمًا على أمن واستقرار مصر، مشيرًا إلى أنه لابد من تجفيف منابع الفكر الإرهابي المقيت والذي لن يؤدي إلا لزيادة الاحتقان والاقتتال.

وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية تضافر جميع الجهود من أجل القضاء على الإرهاب وقوى التطرف، داعيًا جميع المصريين إلى نبذ العنف بكل أشكاله، للوصول بمصر إلى بر الأمان حفاظًا على مصر ودورها كقلب للأمة العربية.