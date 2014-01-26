الثلاثاء.. شباب الإنقاذ يحسمون المشاركة فى ذكرى "رحيل مبارك"

أكد عمر الجندى أمين سر جبهة الإنقاذ، أن شباب الجبهة لم يحسموا أمرهم من المشاركة فى أحياء ذكرى رحيل مبارك فى الحادى عشر من الشهر القادم، لافتا إلى أن المكتب التنفيذى لشباب الجبهة يجتمع الثلاثاء القادم لاتخاذ قرار نهائى بالمشاركة من عدمه.

وأضاف الجندى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حسم الموقف من المشاركة يتوقف على دراسة الداعين لليوم، والمطالبين وأهدافهم وتحركاتهم، حتى تكون مجريات اليوم واضحة، وتجنبا لحدوث أى صدامات.

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