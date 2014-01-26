أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الثلاثاء.. شباب الإنقاذ يحسمون المشاركة فى ذكرى "رحيل مبارك"

Google+ Print
الثلاثاء.. شباب الإنقاذ يحسمون المشاركة فى ذكرى "رحيل مبارك" الثلاثاء.. شباب الإنقاذ يحسمون المشاركة فى ذكرى "رحيل مبارك"

أكد عمر الجندى أمين سر جبهة الإنقاذ، أن شباب الجبهة لم يحسموا أمرهم من المشاركة فى أحياء ذكرى رحيل مبارك فى الحادى عشر من الشهر القادم، لافتا إلى أن المكتب التنفيذى لشباب الجبهة يجتمع الثلاثاء القادم لاتخاذ قرار نهائى بالمشاركة من عدمه.

وأضاف الجندى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حسم الموقف من المشاركة يتوقف على دراسة الداعين لليوم، والمطالبين وأهدافهم وتحركاتهم، حتى تكون مجريات اليوم واضحة، وتجنبا لحدوث أى صدامات.

لمزيد من التقارير..
>الليلة.. النيابة تستمع لأقوال إسراء عبد الفتاح فى بلاغها ضد الأهرام

قرار جمهورى بإعادة تخصيص 253 فدانًا لمحافظة الأقصر

سفير مصر بليبيا: الكثيرون فى ليبيا لم يناموا بعد اختطاف الدبلوماسيين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط