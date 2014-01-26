موناكو: مشاركة فالكاو في المونديال لا تتعدى 50%

أعلن نادي موناكو الفرنسي أن نسبة مشاركة الكولومبي رادامل فالكاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مونديال البرازيل 2014، لا تتعدى الـ 50 بالمائة، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الركبة أمس السبت.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي: “نجحت العملية الجراحية التي خضع لها رادامل فالكاو عن طريق الطبيب جوزيه كارلوس نورونيا وفريقه”.

جدير بالذكر أن فالكاو والذي يعتبر أمل كولومبيا في أول ظهور لها بكأس العالم منذ عام 1998، أصيب بقطع في أربطة الركبة اليسرى اثناء مشاركته في مباراة مع ناديه موناكو في كأس فرنسا يوم الأربعاء الماضي.

يذكر أن الجماهير الكولومبية أصيبت بصدمة كبيرة عقب إصابة نجمها الأول فالكاو، كما قام الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، بزيارة راداميل فالكاو مهاجم المنتخب وفريق موناكو الفرنسي، في مستشفى مدينة بورتو البرتغالية أمس، عقب إجراء اللاعب جراحة الرباط الصليبي بالركبة.

أ ش أ