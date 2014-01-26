“كمل جميلك” بأسوان تؤكد جمع 80 ألف استمارة لترشيح “السيسى” للرئاسة

أعلنت الأمانه العامه لحملة “كمل جميلك” بأسوان لترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية أن أعداد الاستمارات الموقعة بلغ حوالى 80ألف على مستوى مراكز المحافظة.

ومن ناحيته أكد منسق الحملة بأسوان هاشم أحمد أن أهالى المحافظة أقبلوا على توقيع الاستمارات لمطالبة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى للترشيح لرئاسة الجمهورية ،موضحاً أن ذلك أصبح مطلب شعبى ظهر من خلال الأعداد الهائلة التى نزلت الميادين للاحتفالات بثورة يناير و مطالبتهم من خلال رفع لافتات وصور لمطالبة السيسى بالترشح.