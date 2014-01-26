أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“كمل جميلك” بأسوان تؤكد جمع 80 ألف استمارة لترشيح “السيسى” للرئاسة

Google+ Print
“كمل جميلك” بأسوان تؤكد جمع 80 ألف استمارة لترشيح “السيسى” للرئاسة “كمل جميلك” بأسوان تؤكد جمع 80 ألف استمارة لترشيح “السيسى” للرئاسة

حملة كمل جميلك

 

أعلنت الأمانه العامه لحملة “كمل جميلك” بأسوان لترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية أن أعداد الاستمارات الموقعة بلغ حوالى 80ألف على مستوى مراكز المحافظة.

ومن ناحيته أكد منسق الحملة بأسوان هاشم أحمد أن أهالى المحافظة أقبلوا على توقيع الاستمارات لمطالبة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى للترشيح لرئاسة الجمهورية ،موضحاً أن ذلك أصبح مطلب شعبى ظهر من خلال الأعداد الهائلة التى نزلت الميادين للاحتفالات بثورة يناير و مطالبتهم من خلال رفع لافتات وصور لمطالبة السيسى بالترشح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا