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حبس 3 طلاب بتهمة كتابة عبارات مسيئة للجيش بقنا

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حبس 3 طلاب بتهمة كتابة عبارات مسيئة للجيش بقنا حبس 3 طلاب بتهمة كتابة عبارات مسيئة للجيش بقنا

حبس – صورة أرشيفية

 

قررت النيابة العامة بنجع حمادي حبس 3 طلاب من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة كتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة .

كانت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي قد ألقت القبض على “محمد.م.ع – 20 سنة – طالب بكلية الدراسات الإسلامية”، و”عبدالرحمن .م.س – 19 سنة – طالب بكلية التربية”، و”مؤمن.ا.ن – 20 سنة – طالب بكلية التجارة جامعة الأزهر”، وجميعهم مقيمون بقرية “الرحمانية” أثناء كتابتهم عبارات مسيئة للجيش بقرية المصالحة بنجع حمادي.

تحرر المحضر رقم 409 إداري مركز شرطة نجع حمادي ، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ، والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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