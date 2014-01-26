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نادر بكار: «النور» يُقدّر حاجة البلاد لمنصب الرئيس.. ولن يتقدم بمرشح

  • مصر
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قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، إن الحزب لن يقدم مرشحًا لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف «بكار»، في تصريحات صحفية تعليقًا على إعلان الرئيس المؤقت عدلي منصور، إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، أن «موقف حزب النور المبدئي تمثل في رفض تغيير خارطة الطريق، لكن على أي حال فالحزب يقدر حاجة البلاد إلى ملء هذا المنصب سريعًا، وسيبدأ اعتبارًا من الآن دراسة الموقف من ناحية انتخابات الرئاسة المقبلة».

وأكد «بكار»: «سنعلن دعمنا شخصًا من المرشحين بعد إغلاق باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وبناء على دراسة وافية لبرامج المرشحين والالتقاء بكل مرشح».

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