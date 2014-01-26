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"التنظيم والإدارة" ينتهى من 4 دراسات لتطوير أداء وحدات الجهاز الإدارى

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"التنظيم والإدارة" ينتهى من 4 دراسات لتطوير أداء وحدات الجهاز الإدارى "التنظيم والإدارة" ينتهى من 4 دراسات لتطوير أداء وحدات الجهاز الإدارى

انتهت 4 دراسات حديثة أعدها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ لتقييم أداء بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمحليات، إلى ضرورة إدراج تقسيم تنظيمى لوحدة شئون المقر بالهياكل التنظيمية وممارسة الاختصاصات المنوطة به، سواء عن طريق وجود إدارة مستقلة أو عناصر وظيفية متخصصة.

وأكدت الدراسات التى حصل "اليوم السابع" على نسخ منها، أهمية العمل على توفير ظروف عمل ملائمة، وذلك لتمكين العاملين من أداء عملهم مع توفير العدد المناسب من العمالة المؤهلة، حيث وجد هناك عجز للعاملين ببعض وحدات شئون المقر مع عدم تناسب المؤهل.

وحول تطوير نظم وأساليب العمل بمكاتب الصحة بالتطبيق على بعض المحافظات، انتهت إحدى الدراسات إلى أن بعض مكاتب الصحة توجد فى مناطق بعيدة نائية، مما يصعب وصول طالبى الخدمة إليها، بالإضافة إلى صغر مساحتها فضلاً عن عدم مناسبتها للأعمال المنوطة بها.

وفى دراسة عن المشاكل التى تواجه مديريات التنظيم والإدارة، أوصت بضرورة إلزام الديوان العام ومديريات الخدمات التابعة لها بعرض الموضوعات على المديرية أولا، وقبل العرض على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

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