تنس - فافرينكا يدخل تاريخ جراند سلام على حساب نادال

ملبورن، (إفي): فاز السويسري ستانيسلاس فافرينكا اليوم الأحد ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ليتوج بأول بطولة جراند سلام في تاريخه، بعد تغلبه على الإسباني رافئيل نادال المصنف الأول عالميا الذي تأثر مستواه بسبب إصابة في الظهر.

وتغلب فافرينكا على نادال بثلاث مجموعات مقابل واحدة بواقع 6-3 و6-2 و3-6 و6-3 في ساعتين و21 دقيقة.

وبهذا الانتصار، سيقفز فافرينكا إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر غدا الاثنين حيث سيتخطى للمرة الأولى مواطنه روجيه فيدرير الذي سيتراجع بدوره إلى المركز الثامن.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها فافرينكا لنهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس (جراند سلام)، بينما كان يبحث نادال اليوم عن لقبه رقم 14 في الجراند سلام، ليتساوى مع الأمريكي بيت سامبراس.