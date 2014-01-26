تقرير - هل انتصرت تهديدات دي ماريا على بيل؟

حاليا.. حين يفكر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في استبدال أحد، فهو يذهب لجاريث بيل، ويترك أنخل دي ماريا داخل الملعب.

هذا حدث أكثر من مرة، أحدثها مباراة ريال مدريد وجرانادا في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني الممتاز.

دي ماريا كان العنصر الأساسي في وسط ريال مدريد منذ انتقاله للميرنجي قادما من بنفيكا في حقبة جوزيه مورينيو كمدرب.

رحل مورينيو، وجاء أنشيلوتي ومعه أغلى صفقة في التاريخ، جاريث بيل بـ100 مليون يورو.

تحسس بيل طريقه للتشكيل الأساسي، حتى بدأ يتألق ويسجل ويصنع ويتعملق على الجانب الأيمن.

الأرجنتيني بدأ الاحتجاج، والتهديد بالرحيل والاعتراض حين يخرج مستبدلا.

في النهاية، عاد للتشكيل الأساسي وبات من جديد عنصرا هاما في تشكيل الميرنجي، وهناك سببين لذلك بحسب تقرير صحيفة ماركا:

1) بيل فردي

جاريث بيل لم يقصر أو يتخاذل.. هو يقدم أداء مرتفع للغاية، لكن حتى الآن هو غير مترابط مع الوسط.

2) دي ماريا الذكي

غير دي ماريا طريقة لعبه لتتناسب مع متطلبات أنشيلوتي.. كارلو بدأ يضع الأرجنتيني بجانب لوكا مودريتش أمام شابي ألونسو.

يدافع دي ماريا.. يرتد للعمق مع مودريتش لتأمين الدفاع.. وببرجل قدميه الواسع يفتح الملعب على الجانب الأيسر بسرعة غير عادية.